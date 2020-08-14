الإنتاج الحربي يتقدم على الأهلي بهدف في الشوط الأول

انهى فريق الانتاح الحربي الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه الأهلي متقدما بهدف دون رد في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد الأهلي ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الممتاز.

سجل الهدف اللاعب أحمد عفيفي في الدقيقة 28 , بعدما انفرد بمرمى الشناوى واحتسبها حكم اللقاء تسلل بناء على راية من الحكم المساعد قبل لن يعود لتقنية الفار ويحتسب الهدف

وكان على معلول لاعب الأهلي قد أهدر ركلة جزاء لصالح الفريق الأحمر في الدقيقة 18 والتي كانت بمثابة نقطة التحول في المباراة ومنحة الانتاج الثقة للدخول في المباراة ومبادلة الأهلي للهجمات ، التي أسفرت عن هدف الشوط الأول .