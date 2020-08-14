دوري الأبطال.. بايرن ميونخ يقسو على برشلونة برباعية في الشوط الأول

أنهى فريق بايرن ميونخ الألماني الشوط الأول من مباراته أمام نظيره برشلونة متقدما بأربعة أهداف لهدف ، في المباراة التي تجمع على ملعب "النور" بالبرتغال،ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
تقدم بايرن بالهدف الأول عن طريق النجم توماس مولر في الدقيقة 4، وتعادل ألابا لبرشلونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة ، في حين سجل جنابري الهدف الثالث في الدقيقة 27 قبل ان يعاود مولر التسجيل بالهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 31 .
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