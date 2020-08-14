دوري الأبطال.. بايرن ميونخ يقسو على برشلونة برباعية في الشوط الأول

أنهى فريق بايرن ميونخ الألماني الشوط الأول من مباراته أمام نظيره برشلونة متقدما بأربعة أهداف لهدف ، في المباراة التي تجمع على ملعب "النور" بالبرتغال،

ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تقدم بايرن بالهدف الأول عن طريق النجم توماس مولر في الدقيقة 4

، وتعادل ألابا لبرشلونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة ، في حين سجل جنابري الهدف الثالث في الدقيقة 27 قبل ان يعاود مولر التسجيل بالهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 31 .