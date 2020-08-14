يلا شوت بث مباشر برشلونة ضد البايرن 1st HD live |الشوط الأول| مشاهدة مباراة برشلونه وبايرن ميونخ مباشر kora star

زوار الوفد الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ في إطار منافسات دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا. برشلونة وصل إلى ربع النهائي عقب الفوز على نابولي بنتيجة (4-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، في المقابل تأهل بايرن ميونيخ إلى نفس الدوري بالفوز على بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، في المقابل تأهل بايرن ميونيخ إلى نفس الدوري بالفوز على تشيلسي Advertisements تشكيل المباراة: تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، لينجليه، ألبا، سيرجي روبيرتو، بوسكيتس، دي يونج، أرتورو فيدال، ليونيل روبيرتو، بوسكيتس، دي يونج، أرتورو فيدال، ليونيل ميسي ، لويس سواريز. تشكيل بايرن ميونيخ: نوير، كيميتش، بواتنج، ألابا، دافيز، جنابري، جورتزيكا، تياجو، بيريستيش، مولر، ليفاندوفيسكي. تجدون هنا ( مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ بث مباشر ) تجدون هنا ( يلا شوت الجديد )

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