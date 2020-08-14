دوري الأبطال .. بايرن ميونخ يسجل هدفين في دقيقتين بشباك برشلونة

سجل فريق بايرن ميونخ الألماني الهدفين الثالث والرابع في شباك نظيره برشلونة في المباراة التي تجمع على ملعب "النور" بالبرتغال، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أحرز الهدفين كل من جنابري ومولر في الدقيقتين 27 و 31 على التوالي .

وكان اللاعب ايفان بيريسيتش قد سجل الهدف الثاني لبايرن في الدقية

21 لتصبح النتيجة تقدم بايرن ميونخ يأربعة أهداف لهدف لهدف بعدما تقدم بايرن ميونخ بالهدف الأول عن طريق توماس مولر في الدقيقة الرابعة وتعادل ألابا لبرشلونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة .