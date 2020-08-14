رياضة | ليس رمضان صبحي أو أزارو.. غضب في الأهلي من نجم الفريق بعد مفاوضات بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ليس رمضان صبحي أو أزارو.. غضب في الأهلي من نجم الفريق بعد مفاوضات بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت حالة من الضغب الشديد على مسئولو النادي الأهلي بسبب جلوس أحمد الشيخ لاعب الفريق، مع بعض مسؤولي بيراميدز خلال الساعات الأخيرة.

وعلم مسؤولي الأهلي، أن الشيخ عقد جلسة مع مسؤولي بيراميدز خلال الساعات الأخيرة.

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وكان أحمد الشيخ قد أبدى موافقته على اللعب للفريق السماوي خلال الموسم المقبل، وينتظر موافقة الجهاز الفني بقيادة السويسري رنيه فايلر.

وحذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أحمد الشيخ لاعب الفريق الكروي الأول، من الحديث مع أي نادِ في الوقت الحالي.

وطالب سيد عبد الحفيظ، الشيخ بالانتظار لأخذ رأي المدرب السويسري رنيه فايلر، بحسم مصيره النهائي بالبقاء أو الرحيل من الفريق في الانتقالات المقبلة.