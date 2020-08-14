رياضة | الشباب يتعادل مع الفيحاء إيجابياً

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الشباب يتعادل مع الفيحاء إيجابياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الشباب مع مضيفه الفيحاء 1 / 1 ، اليوم الجمعة، في إطار منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وتقدم الفيحاء في الدقيقة 34 عن طريق صامويل أوسو، قبل أن يدرك الشباب التعادل بتوقيع دانيلو اسبريلا في الدقيقة 57.

ورفع الشباب رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر.