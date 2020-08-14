رياضة | بعد رحيل رمضان.. فايلر يُقرر إعادة نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد رحيل رمضان.. فايلر يُقرر إعادة نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، موقفه من إستعادة محمد شريف مهاجم الفريق المعار إلى إنبي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأبلغ فايلر، إدارة النادي الأهلي رغبته في عودة اللاعب وعدم تجديد إعارته مرة أخرى، خاصةً بعدما ظهر بمستوى مميز للغاية مع فريقه ويحتل وصافة ترتيب الهدافين.

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ومن المقرر أن تنتهي إعارة شريف، إلى صفوف إنبي، بنهاية الموسم الجاري وسط محاولات للإبقاء عليه داخل صفوف الفريق البترولي.

وجاء قرار فايلر، بعد اقتراب رحيل رمضان صبحي نجم الفريق المنتهية إعارته من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، في يونيو الماضي.

وكان النادي الأهلي، أعلن أن اللاعب أغلق ملف الاستمرار في التتش وأبلغ إدارة النادي والتعاقدات برغبته في الانتقال إلى بيراميدز سبورت، بالموسم الجديد.