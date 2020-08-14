رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم الـ6 المرشحون لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي؟

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدم الـ6 المرشحون لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة المحترفين بالدوري الإنجليزي الممتاز قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالبريميرليج في موسم 2019 / 2020 بتصويت الجماهير، وذلك بعد تتويج فريق ليفربول بلقب البطولة للمرة التاسعة عشر في تاريخه والأولي منذ 30 عامًا.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي بالموسم المنقضي 6 لاعبين هم (كيفين دي بروين – رحيم سترلينج –ألكسندر أرنولد – ساديو ماني – جيمي فاردي – فيرجيل فان دايك)، وغاب عن القائمة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وكان الدولي البلجيكي إدين هازارد لاعب تشيلسي السابق وريال مدريد الحالي حصل على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير كل ما قدمه السداسي المرشح لجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي في موسم 2019 / 2020:-

- كيفين دي بروين:

نجم مانشستر سيتي يعد واحد من أفضل نجوم الدوري الإنجليزي هذا الموسم، شارك في 35 مباراة مع فريقه، سجل 13 هدفًا، وصنع 20 هدفًا آخرين ليصبح الأكثر صناعة للأهداف هذا الموسم متفوقا على نجوم البريميرليج، وحصل على 3 انذارات.

- رحيم سترلينج:

خاض نجم مانشستر سيتي 33 مباراة مع فريقه بالدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم، سجل 20 هدفًا، وصنع 4 أهداف لزملائه، وحصل على 4 بطاقات صفراء، وساهم في حصول فريقه على "وصافة" البريميرليج.

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- ألكسندر أرنولد:

نجم ليفربول ظهر بمستوي رائع رفقة فريقه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث شارك في مباريات فريقه كاملة بالبريميرليج، وسجل 4 أهداف، وصنع 13 هدفًا ليحتل المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بالبطولة خلف نجم السيتي كيفين دي بروين صاحب الـ20 أسيست.

- ساديو ماني:

لعب النجم السنغالي دورا رئيسيا في تتويج فريقه ليفربول بلقب الدوري الانجليزي بعد غياب 30 عامًا، حيث خاض 35 مباراة مع الريدز، وسجل 18 هدفًا، وصنع 9 أهداف أخري، وحصل على 3 انذارات.

- جيمي فاردي:

تألق نجم ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي هذا الموسم حيث خاض مع فريقه 35 مباراة بالبطولة، وسجل 23 هدفًا وتوج هدافًا للبريميرليج وحصل على جائزة الحذاء الذهبي للبطولة، كما صنع 5 أهداف أخري لزملائه.

- فيرجيل فان دايك:

النجم الهولندي فيرجيل فان دايك صمام أمان فريق ليفربول الإنجليزي تألق بشكل لافت للأنظار رفقة الريدز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وشارك في 38 مباراة مع فريقه بالبطولة، وسجل 5 أهداف، وصنع هدف وحيد وحصل على بطاقة صفراء.