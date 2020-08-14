رياضة | وادي دجلة يفوز على حرس الحدود بهدف دون رد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وادي دجلة يفوز على حرس الحدود بهدف دون رد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق وادي دجلة الفوز على نظيره حرس الحدود بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 19 للدوري الممتاز.

سجل دجلة هدفه الأول عن طريق أحمد سعيد في مرمى حرس الحدود عند الدقيقة 24 عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم .

وفي أكثر من مناسبة لجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو، منها الغاء هدف ثاني لدجلة في الدقيقة 79 بعدما سجل محمد هلال هدف ثاني وقرر إلغاؤه بسبب وقوعه في مصيدة التسلل.

وبهذا الفوز رفع وادي دجلة رصيده الى النقطة 18 في المركز الرابع عشر بينما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 19 في المركز الثاني عشر.