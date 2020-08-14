رياضة | أوباما يضغط على الزمالك بورقة الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أوباما يضغط على الزمالك بورقة الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية، أن اللاعب يوسف أوباما، صانع ألعاب فريق كرة القدم بنادي الزمالك، يضغط على إدارة فريقه، بورقة الاحتراف في الدوري السعودي.

وأكدت مصادر مطلعة، أن اللاعب يضغط على إدارة الفريق، من أجل السماح له بالرحيل نحو الدوري السعودي للمحترفين.

ويؤكد اللاعب لإدارة الزمالك، أنه يمتلك عرضاً للرحيل عن الفريق لنادي النصر السعودي.

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وتلقى اللاعب عرضاً على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بمقابل مادي كبير جداً.

ولم يقم اللاعب بتجديد عقده رفقة القلعة البيضاء حتى الآن، حيث يصر اللاعب على خوض تجربة الإحتراف.

ويعاني اللاعب من إصابة عضلية مع الفريق، منعته من المشاركة في لقائي الإتحاد السكندري والمصري السابقين.