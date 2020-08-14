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رياضة | صراع ثلاثي لضم مهاجم ريال مدريد

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع ثلاثي لضم مهاجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي نابولي الإيطالي في التعاقد مع بورخا مايورال مهاجم ليفانتي، والمُعار من قبل فريق ريال مدريد هذا الموسم، من أجل تدعيم الهجوم في الصيف .

وفقاً لموقع " كالتشيو ميركاتو " في فإن ثلاث أندية تطمح في تدعيم المنطقه الأمامية بخدمات مايورال خلال الميركاتو الحالي .

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وأشارت الصحيفة أن النسور قد تجد صراع شرس من قبل أندية فالنسيا الاسباني، وفيورنتينا الايطالي، والذي بدأ في ترتيب أوراقه من أجل الدخول في الصفقه. 

ومن المتوقع أن ريال مدريد سوف يوافق علي رحيل مايورال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها النادي بسبب تفشي فيروس ، ورغبه فيورنتينا بيريز رئيس النادي الملكي في عدم دخول الميركاتو الصيفي والقيام باي صفقات للميرنغي في هذا الموسم .

يذكر أن مايورال قد تم إعارته الي نادي ليفانتي لمدة موسمين، وشارك مع الفريق في الموسم المنقضي خلال 34 مباراة بكافة المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفين.

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