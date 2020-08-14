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رياضة | برشلونة يعلن عن إصابة أومتيتي بفيروس كورونا

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر يعلن عن إصابة أومتيتي بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني منذ دقائق، عم إصابة مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، بفيروس كورونا ، قبل أقل من نصف ساعة من مواجهة الفريق أمام بايرن ميونيخ في بطولة

وعبر موقعه الرسمي أعلن النادي الإسباني، أن المدافع الفرنسي قد أثبتت الفحوصات إيجابية العينة الخاصه به دون أن يعاني من اي أعراض .

واجري الفريق الكتالوني مسحه خاصه علي لتعبئة مساء أمس ، علي لاعبة الغير متواجدين في بعثة الفريق ، المتواجدة في لشبونة، لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني الليلة في إطار دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا .

واختتم النادي عبر البيان أن أومتييتي يتمتع بصحة جيدة وهو الآن منعزل تمامًا في منزله ، مع إبلاغ الجهات المختصة لمتابعة جميع الأشخاص المخالطين له لإجراء أختبار طبيبي في الأيام المقبلة .

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