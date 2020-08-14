رياضة | رسميًا.. ميلان يتعاقد مع خليفة إبراهيموفيتش

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. ميلان يتعاقد مع خليفة إبراهيموفيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهي نادي ميلان الإيطالي تعاقده رسميًا مع إميل روباك لاعب نادي هاماربي السويدي لتدعيم فريق الشباب خلال الفترة المقبلة .

وأعلن النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 17 عام من أجل تدعيم خط هجوم فريق الشباب الموسم المقبل .

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ويعد روباك من العناصر المميزة التي تنتظر مستقبل مشرق، حيث يطلق عليه في السويد الخليفة المنظر لنجم الكرة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش .

وخطف اللاعب الشاب ايضا أنظار أرسنال الإنجليزي بعدما شارك مع المنتخب السويدي للشباب وحقق لقب الدوري رفقه فريق الشباب لنادي هاماربي .

وأشار النادي السويدي الذي يملك نصف املاكة إبراهيموفيتش، عبر موقعه الرسمي عن رحيل روباك الي ميلان مقابل 1.5 مليون يورو .