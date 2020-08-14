رياضة | ليفركوزن الألماني يؤكد وجود مفاوضات بشأن مستقبل هافيرتز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفركوزن الألماني يؤكد وجود مفاوضات بشأن مستقبل هافيرتز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، للمرة الأولى، وجود مفاوضات بشأن انتقال لاعب الوسط الدولي كاي هافيرتز.

وقال فرناندو كارو، الرئيس التنفيذي للنادي، في تصريحات تنشرها صحيفة "كولنر اشتات- أنتسايجر" في عددها غدا السبت: "كان من الواضح دائما أنه ستكون هناك محادثات بمجرد نهاية مشوار الفريق في بطولة الدوري الأوروبي".

ولكن لم يتم حتى الآن تقديم أي عرض رسمي مكتوب بشأن انتقال اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، والذي يعد واحدا من أفضل المواهب الواعدة في أوروبا.

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وأضاف كارو: "أعرب كاي عن رغبته في اتخاذ الخطوة المقبلة، لا استطيع أن أقول في الوقت الحالي إن ذلك ربما يحدث في المستقبل القريب".

ويتردد أن فريق تشيلسي الإنجليزي هو الوجهة التي يفضلها هافيرتز، لينضم إلى تيمو فيرنر زميله في المنتخب الألماني، لكن كارو قال إن هناك خيارات متعددة أمام اللاعب.

وبحسب تقارير، سيطلب ليفركوزن مقابلا ماديا يصل إلى 100 مليون يورو (118 مليون دولار) لبيع لاعبه الذي يمتد عقده مع الفريق حتى عام 2022، والذي شارك في 150 مباراة في مختلف المسابقات منذ انضمامه إلى الفريق وهو لاعب يافع.