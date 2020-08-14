رياضة | يوفنتوس مستعد للتخلي عن نجمه في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس مستعد للتخلي عن نجمه في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي على إستعداد للتخلي عن نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن تلك الأنباء تم تداولها في وقت كان النجم الأرجنتيني على إعتاب تجديد عقده مع السيدة العجوز علمًا بأن عقده الحالي ينتهي في صيف 2022.

Advertisements

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس على إستعداد للتخلي عن خدمات ديبالا لكن بشرط الحصول على عرض مغري.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن كلا من توتنهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين كانا يرغبان في التعاقد مع النجم الأرجنتيني في الصيف الماضي كما ارتبط ديبالا مؤخراً بالإنضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن باولو ديبالا يلعب في يوفنتوس منذ عام 2015 وخاض مع السيدة العجوز 228 مباراة وسجل 95 هدفًا وصنع 38 في جميع البطولات.