رياضة | مختار مختار يُعلن تشكيل الانتاج الحربي لمواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مختار مختار يُعلن تشكيل الانتاج الحربي لمواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الأهلي بعد قليل في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز. تشكيل الإنتاج الحربي ضم كلا من :- حراسة المرمى : أحمد يحيى خط الدفاع : محمد شوقي غريب - أحمد صابر - محمود البدري - أحمد شديد قناوي Advertisements خط الوسط : غنام محمد - محمد عادل - علاء سلامة - أحمد عفيفي خط الهجوم : كريم لالا - محمد رجب البدلاء: - محمد الغندور - هشام شحاته - أحمد مجدي - إبراهيم عبد الخالق - موسى دياورا - عبد الرحمن أسامة "شيكا" - عبد الرحمن رزق - باسم مرسي - معاذ الحناوي.

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