رياضة | الإسماعيلي يتضامن مع المصري ويرفض نقاط المباراة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يتضامن مع المصري ويرفض نقاط المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضامن مسؤولو النادي الإسماعيلي، مع إدارة النادي المصري، ورفضوا الحصول على نقاط المباراة، بعد اعتبار الفريق البورسعيدي منسحبا وإعلان فوز الدراويش فائزا بنتيجة 2 – 0.

وقال عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، إبراهيم فارس، في تصريحات تلفزيونية، أن ناديه يرفض الحصول على نقاط مباراته أمام المصري، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق البورسعيدي..

وتابع :" كنا نأمل تأجيل المباراة خاصةً أننا وصلنا إلى الإسكندرية في وقت متأخر لكن اتحاد الكرة تمسك بعدم التأجيل لذا وصل الفريق منتصف الليل ولم يحصل اللاعبون على راحة كافية قبل المباراة".

وأطلق حكم المباراة أحمد الغندور صافرة نهاية المباراة بعد مرور 20 دقيقة، بعد نزول لاعبو الإسماعيلي لأرضية ملعب برج العرب، وغياب لاعبي المصري عن الذهاب إلى الاستاد. ورفض المصري خوض مباراة الإسماعيلي بداعي وجود 23 حالة إصابة بفيروس كورونا.