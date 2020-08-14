رياضة | عاجل - فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي بعد قليل.

ويحل الأهلي ضيفا على الإنتاج الحربي بعد قليل في المباراة التي ستقام على ملعب "الأهلي We" ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي ضم كلا من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو - جونيور أجاي

خط الهجوم : مروان محسن.

ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ووليد سليمان وحمدي فتحي وأليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد شكري.