الشوط الأول: بايرن ميونخ (2)-(1) برشلونة.. ربع نهائي دوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريقا بايرن ميونخ الألماني، مع نظيره برشلونة الإسباني، على ملعب دا لوز، بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. تشكيل برشلونة: حراسة المرمى: تير شتيجن. الدفاع: سيميدو- بيكيه- لانجليه- ألبا. الوسط: فيدال- دي يونج- بوسكيتس- سيرجي روبيرتو. الهجوم: سواريز- ميسي. تشكيل بايرن ميونخ: حراسة المرمى: مانويل نوير. الدفاع: كيميتش- بواتينج- ألابا- دافيز. الوسط: ألكانتارا- جوريزكا- جنابري- مولر- بريسيتش. الهجوم: ليفاندوفسكي. أبرز أحداث اللقاء Advertisements بداية المباراة د4: مولر يسجل الهدف الأول لبايرن ميونخ د7: ديفيد ألابا مدافع بايرن ميونخ يسجل في مرماه التعادل لبرشلونة د21: بريسيتش يسجل الثاني لبايرن من تسديدة صاروخية بيسراه د27: جنابري يحرز الهدف الثالث لبايرن ميونخ د31: مولر يحرز الرابع لبايرن ميونخ الوضع في مصر

اصابات 96,108

تعافي 56,890

وفيات 5,107

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