شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الأهلي (0)-(0) الإنتاج الحربي.. الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي مع نظيره الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الممتاز. تشكيل الأهلي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعة- محمود متولي- على معلول. الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج- جيرالدو- محمد مجدي «قفشة»- جونيور أجايي. الهجوم: مروان محسن. ويجلس على مقاعد البدلاء: على لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ووليد سليمان وحمدي فتحي وأليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد شكري. أبرز أحداث اللقاء بداية المباراة Advertisements د16: ركلة جزاء للأهلي يحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد د18: علي معلول يسدد ركلة الجزاء لتصطدم بالعاضة وتخرج ضربة مرمى د25: أحمد عفيفي يحرز هدفا للإنتاج والحكم يلغيه بداعي التسلل د27: الحكم يحتسب الهدف بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد الوضع في مصر

اصابات 96,108

تعافي 56,890

وفيات 5,107

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