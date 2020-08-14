شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مديد ويونايتد يتصارعان على خدمات نجم برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تقرير صحفي إنجليزي، وجود صراع بين ناديي ريال مدريد ومانشستر يونايتد، على التعاقد مع لاعب برشلونة.

وبحسب صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، فإن ناديي ريال مدريد ومانشستر يونايتد يستهدفان التعاقد مع النجم الشاب أنسو فاتي، والذي انفجرت موهبته مع برشلونة هذا الموسم.

وأكدت الصحيفة، أن ريال مدريد ومانشستر يونايتد يرفضان الاستسلام في صفقة فاتي، رغم تدخل شقيق ليونيل ميسي ووكيل أعماله؛ من أجل مساعدة فاتي في شؤونه خارج الملعب.

وأكدت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد، حاول بشكل جاد أن يضم فاتي حتى قبل مشاركته الأولى مع برشلونة، عندما كان عقده قيد التجديد.

ووقع برشلونة عقدًا جديدًا مع فاتي ينتهي في صيف 2022 مع وجود شرط جزائي تصل قيمته إلى 90 مليون جنيه إسترليني.

ويسعي برشلونة لتجديد آخر لعقد فاتي مع رفع قيمة الشرط الجزائي فيه، خاصة مع تزايد اهتمام مانشستر، بعد فشله في ضم جادون سانشو.

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