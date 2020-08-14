شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيل الرسمي لمواجهة برشلونة وبايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020 أعلن كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونيخ.

بايرن ميونيخ برشلونة دوري أبطال أوروبا برشلونة يلاقي بايرن ميونيخ بعد قليل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. تشكيل برشلونة شهد تواجد لانجليه بجانب جيرارد بيكيه في قلب الدفاع، فيما يتواجد أنطوان جريزمان على مقاعد البدلاء. وجاء تشكيل برشلونة كالتالي: حارس: تير شتيجن. الدفاع: خوردي ألبا – جيرارد بيكيه – لانجليه – نيلسون سيميدو. Advertisements الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرانكي دي يونج – أرتورو فيدال. الهجوم: سيرجي روبيرتو – لويس سواريز – ليونيل ميسي. وجاء تشكيل بايرن على النحو التالي: حراسة المرمى: مانويل نوير. خط الدفاع: بواتينج، ألفونسو ديفيز، دافيد ألابا. خط الوسط: تياجو الكانترا، ليون جوريتسكا، سيرج جنابري، جوشوا كيميتش. خط الهجوم: ليفاندوفسكي، بيريسيتش، توماس مولر.

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