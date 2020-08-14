هندرسون يتوج بجائزة لاعب الموسم في ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020

فاز قائد فريق ليفربول الإنجليزي جوردان هندرسون، بجائزة أفضل لاعب في ناديه لموسم 2019-2020. وذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي اليوم الجمعة، أن لاعب خط الوسط حصل على الجائزة بعد موسم رائع مع ليفربول، توج فيه الفريق بلقب الدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي. وأضاف أن هندرسون تغلب على السنغالي ساديو ماني في المنافسة على المركز الأول، فيما جاء ترينت أليكساندر أرنولد في المركز الثالث. وتابع الموقع الرسمي بالقول إن هندرسون الذي يرتدي القميص رقم 14 شارك في 40 مباراة بجميع البطولات ضمن صفوف الفريق الذي يدربه الألماني يورغن كلوب، وسجل 4 أهداف، وصنع 5 لزملائه. وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي، للمرة 19 في تاريخه، وللمرة الأولى منذ عام 1990.

