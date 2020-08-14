شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني نظيره مصر المقاصة في المباراة التي ستجمعهما في تمام الثامنة مساء السبت على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 19 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

نادي الزمالك



ويحتل نادي الزمالك المرتبة الثالثة بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق الأهداف عن بيراميدز بخلاف أن نجوم القلعة البيضاء لديهم مباراة متبقية من المؤجلات قد تمنح الفريق الأفضلية بشكل كبير.

الزمالك ضد مصر المقاصة



أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها غدا السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.

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وضمت القائمة كلا من محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالشافي و أحمد عيد وحاتم محمد في خط الدفاع وفرجاني ساسي و طارق حامد ومحمد حسن وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم وحسام أشرف و أشرف بن شرقي في خط الوسط وكابونجو كاسونجو ومصطفى محمد وأسامة فيصل في خط الهجوم.

كما اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد السبت باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 للدوري.

وضمت القائمة كلا من: أحمد عادل ومحمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي وعاصم سعيد ومحمد دبش وأحمد محسن ومحمد دسوقي وعصام صبحي وأحمد ياسين وأحمد صبيحة ومحمد رمضان وصلاح ريكو وخالد أوتشو ومحمد توني وأحمد مرشوح ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وعبد الله مجدي وأودو موسيس وصلاح أمين.