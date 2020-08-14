شكرا لقرائتكم سمير عثمان: حكام تقنية الفيديو فى مصر "مظلومين" لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق، أن حكام تقنية الفيديو فى مصر "مظلومين" بسبب قلة الوقت الذى تدربوا فيه على تطبيق التقنية فى ظل ضغط الدورات التدريبية واستعجال اللجنة الخماسية تطبيق التقنية فى مصر، مضيفا أن الحكام كان يجب أن يحصلوا على مزيد من الوقت للتدريب على التقنية بجانب لعب عدة مباريات بنظام الأوف لاين.

وقال عثمان فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، انه يوجه نصيحة للجنة الحكام الحالية بأن يتم اختيار حكام من أصحاب الخبرات لتقنية الفيديو حتى يكونوا مقنعين لحكم الساحة الذى لابد أن يثق فى قرارات حكم الفيديو، لكن لو حدث العكس سيكون تطبيق التقنية غير مجدى.

وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة مباراة الأهلى والإنتاج الحربى المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة ، إلى الحكم الدولى محمود عاشور، و يعاونه كل من يوسف البسطانى مساعد أول ، وأحمد نوفل مساعد ثان ، و طارق سامى حكم رابع ، و جهاد جريشة حكم فيديو، وإبراهيم محجوب مساعد حكم فيديو .

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و بالعودة الى سجل المباريات فإن الأهلى لا يخسر في المباريات التي يتولى محمود عاشور إدارتها ، حيث تٌعد مباراة اليوم امام الإنتاج هي المواجهة رقم 22 التي يديرها عاشور للاحمر ، فقد سبق وأدار 21 مباراة ، حقق الأهلى الفوز في 20 منها ، و تعاد لفى واحدة .

كانت اخر مواجهة أدارها عاشور للأهلى امام طنطا يناير الماضى ، و انتهت بفوز الأحمر بخماسية نظيفة ، وصل عدد البطاقات الصفراء التي أشهرها عاشور للاعبى الأهلى 27 مرة ، بينما الحمراء مرتان .

يفاضل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، بين السنغالى آليو بادجى ومروان محسن لقيادة هجوم الفريق فى مباراة الإنتاج الحربى الليلة فى الدورى، ورغم أن كفة مروان محسن هى الأرجح لقيادة الهجوم الأحمر أمام الإنتاج، إلا أن هناك اتجاهاً لمنح الفرصة للمهاجم السنغالى للمشاركة أساسياً بعدما شارك مروان فى مباراة إنبى الأخيرة أساسياً والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة الأحد الماضى بالدورى فى أول مباراة للفريقين بعد عودة الدورى الذى توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.