شكرا لقرائتكم المقاصة عن رصد مكافآت للفوز على الزمالك: مباراة عادية بـ3 نقاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض حمد إبراهيم المدرب العام لفريق المقاصة تخصيص مكافآت خاصة للاعبيه من أجل الفوز على الزمالك، في المباراة التي ستجمعهما غدا السبت ضمن منافسات الدوري المصري، من أجل تقديم مستوى قوي ونتيجة مرضية أمام الفريق الأبيض .

قال إبراهيم أن مواجهة الزمالك غدا مباراة عادية بثلاثة نقاط ولا يوجد ما يدعو لرصد مكافآت خاصة للاعبي الفريق الفيومي.

و كشف أن فريقه استعد جيدا لمباراته أمام الزمالك غدا السبت ضمن منافسات الدوري المصري، من أجل تقديم مستوى قوي ونتيجة مرضية أمام الفريق الأبيض.

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قال إن كل اللاعبين الذين تم استدعائهم لقائمة مباراة الزالك جاهزين، ويتطلعون للهور بمستوى جيد أمام أبناء ميت عقبة، مشيرا إلى أن فريقه يلعب أمام الزمالك للفوز والخروج بالثلاث نقاط.

رفض حمد إبراهيم تخصيص مكافآت خاصة للاعبيه من أجل الفوز على الزمالك، معتبرا أنها مباراة عادية بثلاثة نقاط ولا يوجد ما يدعو لرصد مكافآت خاصة للاعبي الفريق الفيومي.