شكرا لقرائتكم المقاصة: نلعب مباراة الزمالك للفوز وتحقيق الـ3 نقاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حمد إبراهيم المدرب العام لفريق المقاصة أن فريقه استعد جيدا لمباراته أمام الزمالك غدا السبت ضمن منافسات الدوري المصري، من أجل تقديم مستوى قوي ونتيجة مرضية أمام الفريق الأبيض.

قال حمد في تصريحات خاصة أن كل اللاعبين الذين تم استدعائهم لقائمة مباراة الزالك جاهزين، ويتطلعون للهور بمستوى جيد أمام أبناء ميت عقبة، مشيرا إلى أن فريقه يلعب أمام الزمالك للفوز والخروج بالثلاث نقاط.

ويلعب المقاصة مباراته الأولى منذ عودة الدوري بينما يلعب الزمالك مباراته الثالثة بعد الفوز على المصري والتعادل مع الاتحاد السكندري.