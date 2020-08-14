شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينفرد بعقوبات اتحاد الكرة المالية للأندية التي تتخلى عن احترازات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل الخليج 365 على نسخة من لائحة العقوبات للموسم الحالي 2019 / 2020 التي أقرتها اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني وحسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات بشأن تداعيات فيروس كورونا والتي تم ارسالها للأندية منذ أيام قبل استئناف النشاط من جديد.

وتضمنت العقوبات التي أرسلها اتحاد الكرة للأندية الآتي:



عدم توفير الأدوات والاشتراطات الطبية في ملعب المباراة من قبل الفريق المضيف والتي تصل عقوباتها الى 20 ألف جنيه.

عدم التزام عناصر الجهاز الفني والإداري والبدلاء قبل وأثناء وبعد المباراة واللاعبين الأساسيين قبل المباراة بارتداء الكمامات والتي تصل عقوباتها الى 20 ألف جنيه.

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في حالة قيام اللاعبين بالعناق وعدم احترام قواعد التباعد الجسدي في التهنئة بالأهداف والتي تصل عقوباتها الى 50 ألف جنيه.

في حالة قيام اللاعبين بتبادل القمصان بعد المباراة والتي تصل عقوباتها الى 100 ألف جنيه.

في حالة تواجد أي فرد تابع لفريق لم يرد اسمه في كشف المسحات الخاص باللجنة الطبية والتي تصل عقوباتها الى 200 ألف جنيه.