- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني نظيره مصر المقاصة في المباراة التي ستجمعهما في تمام الثامنة مساء السبت على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 19 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
نادي الزمالك
ويحتل نادي الزمالك المرتبة الثالثة بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق الأهداف عن بيراميدز بخلاف أن نجوم القلعة البيضاء لديهم مباراة متبقية من المؤجلات قد تمنح الفريق الأفضلية بشكل كبير.
الزمالك ضد مصر المقاصة
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها غدا السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد مصر المقاصة
ومن المقرر أن تقوم قناتي أون تايم سبورتس والزمالك الفضائيتين بنقل فعاليات المباراة المرتقبة بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز.
وضمت القائمة كلا من محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالشافي و أحمد عيد وحاتم محمد في خط الدفاع وفرجاني ساسي و طارق حامد ومحمد حسن وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم وحسام أشرف و أشرف بن شرقي في خط الوسط وكابونجو كاسونجو ومصطفى محمد وأسامة فيصل في خط الهجوم.
كما اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد السبت باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 للدوري.
وضمت القائمة كلا من: أحمد عادل ومحمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي وعاصم سعيد ومحمد دبش وأحمد محسن ومحمد دسوقي وعصام صبحي وأحمد ياسين وأحمد صبيحة ومحمد رمضان وصلاح ريكو وخالد أوتشو ومحمد توني وأحمد مرشوح ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وعبد الله مجدي وأودو موسيس وصلاح أمين.
كانت هذه تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.