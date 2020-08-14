لحظة بلحظة الأهلي والإنتاج الحربي.. على معلول يهدر ضربة جزاء

د18.. على معلول يهدر أول ضربة جزاء من تقنية الفار في الدوري المصري

د3.. دفاع الأهلي يحاول التماسك بعد خطأ محمد هاني

د1.. محمود متولي ينقذ مرمى الأ÷لي من هدف أول للانتاج

انطلاق المباراة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..

محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن.

ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ووليد سليمان وحمدي فتحي وأليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد شكري.

الأهلي يواجه الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهي المواجهة التي ينتظرها عشاق الأهلي أملا في مواصلة نغمة الانتصارات والاقتراب من التتويج بلقب الدوري للمرة 42 في تاريخ النادي الأحمر.

تقام المباراة في التاسعة مساءّ باستاد الأهلي في السلام، في الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري.

وتُعد مباراة الليلة واحدة من أهم المحطات الصعبة في بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة الثانية للأهلي بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وكانت المباراة أمام إنبي الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.

ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخ النادي مُستغلاً تعثّر الزمالك في الجولة الماضية بالتعادل مع الإتحاد السكندري بهدف لمثله، ويتربع الأحمر على قمة الدوري بـ52 نقطة