شكرا لقرائتكم عين العزول تصيب معلول.. متخصص ركلات الجزاء يطيح بالكرة إلى السماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أهدر على معلول، الظهير الأيسر للأهلى، ركلة الجزاء لصالح فريقه أمام الإنتاج الحربى، في الدقيقة 18 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر في بطولة الدورى الممتاز، ولجأ محمود عاشور حكم المباراة لتقنية الفيديو ليتم احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلى أهدرها على معلول. ودخل الأهلى اللقاء بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى في حراسة المرمى. Advertisements محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول في خط الدفاع. السولية وأليو ديانج وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي في خط الوسط. مروان محسن في خط الهجوم. ويأتي علي مقاعد بدلاء الأهلي كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ووليد سليمان وحمدي فتحي وأليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد شكري.

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