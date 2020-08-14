

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، إلى أرضية ملعب "النور" فى العاصمة البرتغالية لشبونة، في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، لمتابعة المواجهة النارية بين فريقى برشلونة الإسبانى ونظيره بايرن ميونخ الألمانى، ضمن منافسات الدور ربع النهائى من مسابقة دورى أبطال أوروبا في لقاء يعد بمثابة نهائي مبكر بين العملاقين الكتالونى والبافارى. تشكيل برشلونة حراسة المرمى: تير شتيجن خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليه، ألبا خط الوسط: سيرجي روبيرتو، بوسكيتس، دي يونج، أرتورو فيدال الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز Advertisements تشكيل بايرن ميونيخ حراسة المرمى: نوير خط الدفاع: كيميتش، بواتنج، ألابا، دافيز خط الوسط: جنابري، جورتزيكا، تياجو، بيريستيش الهجوم: مولر، ليفاندوفيسكي ويلتقي الفائز بالمباراة مع الفائز من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وليون الفرنسي في نصف نهائي دوري الأبطال.

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كانت هذه تفاصيل خبر دوري الأبطال.. صدام قوي بين برشلونة وبايرن ميونيخ.. التشكيل الرسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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