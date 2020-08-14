شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج ختام منافسات بطولة الجمهورية للحافز الرياضي في القوس والسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اختتمت اليوم منافسات بطولة الجمهورية للقوس والسهم والتي شارك فيها 50 لاعب ولاعبه من طلاب الثانوية العامة للتنافس على درجات الحافز الرياضي وذلك تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، وحرص الاتحاد المصري برئاسة الدكتور علاء جبر على اتباع كافة الإجراءات الصحية الاحترازية، والتأكيد على اشتراطات التباعد الاجتماعي.

وأقيمت اليوم منافسات 25 متر وأسفرت نتائج الانسات عن فوز جنة وائل أحمد مهران من نادي الصيد بالمركز الأول والميدالية الذهبية وفاطمة محمود أحمد المليجي من نادي الصيد بالمركز الثاني والميدالية الفضية ونهى محمد مصطفى عبد العاطي من نادي الصيد بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وياسمين عادل محمد الحسيني من نادي الهايكستب بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

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وفي منافسات الشباب فاز عبد الله محمد عادل إبراهيم من نادي طلائع الجيش بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وأسامة أشرف محمود من نادي الشرطة بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وأحمد خالد الصاوي من نادي الصيد بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وأحمد حسام فتحي من نادي الصيد بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

ووتقدم الاتحاد المصري للقوس والسهم بالشكر للجنة الطبية وللسادة الحكام والمدربين وجميع اللاعبين واللاعبات على الالتزام بالاشتراطات الاحترازية التي اتبعها الاتحاد المصري وفقا لتعليمات أجهزة الدولة.