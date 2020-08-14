شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يهزم حرس الحدود بهدف "سعيد" فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب وادى دجلة على حرس الحدود بهدف نظيف، سجله أحمد سعيد، في المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الجمعة، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري العام فى الظهور الأول للفريقين منذ توقف المسابقة المحلية بسبب جائحة كورونا، وكان آخر ظهور لدجلة فى 11 مارس الماضى حينما تعادل سلبياً مع طنطا، فيما تعادل حرس الحدود مع الجونة بهدفين لكل فريق فى 9 فبراير الماضى، وتأجلت مباراته مع المصرى البورسعيدى السبت الماضى بسبب إصابة عدد كبير من لاعبى المصرى بكورونا.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح وادى دجلة في الدقيقة 23 وتقدم أحمد سعيد لتنفيذها وسجلها في شباك حرس الحدود، إلا أن حكم اللقاء قرر إعادة تنفيذها لدخول بعض لاعبى وادى دجلة إلى داخل منطقة الجزاء قبل التنفيذ، ونجح أحمد سعيد في تسجيلها مرة ثانية بالشباك معلنا التقدم لفريقه بالهدف الأول.

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وحاول حرس الحدود إدراك هدف التعادل بعد تقدم وادى دجلة ولكن قابل محاولات الحدود تمركز دفاعى جيد من وادى دجلة، وسط محاولات من جانب دجلة عن طريق انطلاقات لاعبه حسام عرفات لتعزيز التقدم دون جدوى لينجح الفريق الدجلاوى فى النهاية في الخروج بالشوط الأول متقدما بالهدف دون رد، بعد احتساب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

وتبادل الفريقان المحاولات فى الشوط الثانى وألغى الحكم هدفا لصالح وادى دجلة فى الدقيقة 76 سجله محمد هلال بداعى التسلل، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو "VAR"، التى أكدت وقوع اللاعب فى مصيدة التسلل ليتم إلغاء الهدف وتستمر محاولات الفريقان الهجومية ولكن دون جدوى لتنتهى المباراة بفوز الفريق الدجلاوى بهدف نظيف.

وبهذا الفوز، يحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 6 وخسر 9 لقاءات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً، فيما يحتل حرس الحدود، المركز الثانى عشر برصيد 19 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 7 وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا، ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع المصرى، وبهذا الفوز ابتعد وادى دجلة قليلا عن منطقة الهبوط بعدما كان فى المركز قبل الأخير قبل أن يحتل المركز الرابع عشر عقب هذا الفوز.