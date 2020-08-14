شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعاين استاد الأهلى قبل لقاء الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على معاينة أرضية ملعب استاد الأهلى بمدينة السلام، برفقة ديفيد سيزا، المدرب العام، وسامى قمصان، المدرب المساعد، فور وصول الأتوبيس إلى الاستاد، ويلتقى الأهلى مع الإنتاج الحربى فى التاسعة مساء، على استاد الأهلى، ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، وجاء تشكيل الأهلى كالتالي: محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه محمد هانى ورامى ربيعة ومحمود متولى وعلى معلول، وفى خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وفى الأمام جيرالدو ومحمد مجدى أفشة، وجونيور أجايى ومروان محسن.

ويأتى على مقاعد بدلاء الأهلى كل من على لطفى ومصطفى شوبير وأحمد فتحى ووليد سليمان وحمدى فتحى وأليو بادجى ومحمود وحيد، ومحمد فخرى ومحمد شكرى، يحتل الأهلى قمة الدورى برصيد 52 نقطة جمعها من 17 فوزاً وتعادل وحيد، ولم يخسر الأهلى أى مباراة، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات.

وتُعد مباراة الأنتاج الحربى الليلة الثانية للأهلى بعد عودة الدورى الذى توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وكانت المباراة أمام إنبى الأحد الماضى وفاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز فى مباراة الليلة من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن لقب الدورى للمرة الـ42 فى تاريخ النادى مُستغلاً تعثّر الزمالك فى الجولة الماضية بالتعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لمثله، ويتربع الأحمر على قمة الدورى بـ52 نقطة. ويستعيد الأهلى فى مباراة الليلة جهود رامى ربيعة الذى غاب عن لقاء إنبى للأيقاف فيما يغيب أيمن أشرف للسبب ذاته.