شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام الإنتاج الحربي وعودة ربيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تشكيل الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء اليوم الجمعة علي ستاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن.

ويأتي علي مقاعد بدلاء الأهلي كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ووليد سليمان وحمدي فتحي وأليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد شكري.

وأزال مسئولو النادي الاهلي صور رمضان صبحي لاعب هبدرسفيلد من مدخل إستاد الاهلي الجديد بالسلام وذلك بعدما رفض رمضان البقاء في الاهلي وأعلن أنه سيرحل إلى نادي بيراميدز، وكان رمضان صبحي يتصدر صور نجوم الاهلي في ملعب السلام الذي تم الإعلان عنه مساء أول أمس ، الأربعاء، قبل أن يقوم مسئولو القلعة الحمراء بإزالة صور الثنائي رداً على موقفهما خلال الفترة الماضية فقد رفض رمضان البقاء مع الاهلي وتفضيله عرض بيراميدز رغم الاهلي .

اكد مسئولو النادي الأهلي أن الزمالك ليس من حقه الاستئناف على رفض الفيفا الخاص بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا ، والاكتفاء بتغريمه ماديا بعد رحيله عن النادي الأبيض لافيس البرتغالي والذي انتقل منه للأهلي، وشدد مسئولو الأهلي أن من حق كهربا المشاركة مع الأهلي بعد تقديمه استئناف ضد الغرامة في المحكمة الرياضية الدولية، معلقين :"حكم الاستئناف متوقع صدوره بعد مرور 7 اشهر من الآن وبالتالي يحق لكهربا المشاركة خلال هذه الفترة في مباريات الأهلي وبعد صدور الحكم النهائي فلن يشارك اللاعب قبل تسديد الغرامة حال عدم إلغائها