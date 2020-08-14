شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي : لن نتحمل غرامة كهربا حال إقرارها من فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي موقف النادي من تحمل غرامة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق حال إقرارها بعد صدور قرار مبدئي بتغريم اللاعب مبلغ 32 مليون و800 الف جنيه على خلفية شكوى الزمالك ضده بعد رحيله عن النادي لأفيس البرتغالي قبل ان ينتقل منه للأهلي، وتابع المصدر أن الاتفاق مع كهربا من قبل ضمه يقضي بتحمله قيمة أي عقوبة تفرض عليه بعد انتقاله للأهلي وذلك بالتنسيق مع نادي أفيس البرتغالي.

واكد مسئولو النادي الأهلي ان الزمالك ليس من حقه الاستئناف على رفض الفيفا ايقاف كهربا ،والاكتفاء بتغريمه ماديا بعد رحيله عن النادي الأبيض لالفيس البرتغالي والذي انتقل ننه للأهلي، مشددين ان من حق كهربا المشاركة مع الأهلي بعد تقديمه استئناف ضد الغرامة في المحكمة الرياضية الدولية، معلقين :"حكم الاستئناف متوقع صدوره بعد مرور 7 اشهر من الآن..يحق لكهربا المشاركة خلال هذه الفترة في مباريات الأهلي وبعد صدور الحكم النهائي فلن يشارك اللاعب قبل تسديد الغرامة حال عدم الغائها.

وحصل الزمالك على حكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة، وأعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، حصول ناديه على حقوقه فى أزمة انتقال محمود عبد المنعم كهربا لصفوف الأهلى دون موافقة القلعة البيضاء، وكتب عضو مجلس الزمالك عبر حسابه على تويتر، "الحمد لله الزمالك يحصل على حقه فى قضيه اللاعب محمود كهربا"، وفى 2 أغسطس 2015 انضم محمود عبد المنعم كهربا لصفوف نادى الزمالك ليبدأ رحلة مع القلعة البيضاء انتهت بالانتقال للأهلى.