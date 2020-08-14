شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. كواليس مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريق النادي الاهلي إلى ملعب السلام منذ قليل لخوض مباراة الأنتاج الحربي المقرر لها التاسعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلي الجديد فى السلام بالجولة الـ19 للدورى الممتاز، ورصدت عدسة الخليج 365 العديد من الصور لاستاد الأهلي بعد تطويره وإزالة صور رمضان صبحي.

ووصلت فريق المارد الأحمر ملعب السلام على حافلتين نظراًلتطبيق نظام التباعد الإجتماعي والحد من إنتشار فيروس "كورونا" ، كما وصل طاقم تحكيم المباراة بقيادة محمود عاشور ومعاونة كل من يوسف البساطى وأحمد نوفل وطارق سامى حكما رابعا.

يحتل الأهلى قمة الدورى برصيد 52 نقطة جمعها من 17 فوزاً وتعادل وحيد، ولم يخسر الأهلى أى مباراة، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات.

وتُعد مباراة الأنتاج الحربي الليلة الثانية للأهلي بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وكانت المباراة أمام إنبي الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخ النادي مُستغلاً تعثّر الزمالك في الجولة الماضية بالتعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله ، ويتربع الأحمر على قمة الدوري بـ52 نقطة.

ويستعيد الأهلي في مباراة الليلة جهود رامي ربيعة الذي غاب عن لقاء إنبي للأيقاف فيما يغيب أيمن أشرف للسبب ذاته.



اجاي



اعظم نادي في الكون



الملعب



أيمن أشرف



تطوير ملعب الأهلي



حراس الأهلي



حراس عرين الأهلي



حسين الشحات



سعد سمير



صالح جمعة



صالح جمعه



علي معلول

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غرف الملابس



غرف ملابس ملعب الأهلي



كريم-عبد-العزيز-(14)



كهربا



لاعبو الأهلي



لافتة نجوم الأهلي



محمد الشناوي



محمد هاني



معلول وسعد سمير



معلول



ملعب الأهلي الجديد



ملعب الأهلي



ملعب السلام



نجوم الأهلي



نجوم النادي الأهلي