شكرا لقرائتكم خبر عن قمة ربع نهائي دوري الأبطال.. التشكيل الرسمي لمواجهة برشلونة أمام بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن كيكي سيتين، مدرب فريق برشلونة الإسباني، وهانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب دا لوز، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل برشلونة كالتالي: حراسة المرمى: تير شتيجن. الدفاع: سيميدو- بيكيه- لانجليه- ألبا. الوسط: فيدال- دي يونج- بوسكيتس- سيرجي روبيرتو. الهجوم: سواريز- ميسي. فيما جاء تشكيل بايرن ميونخ على النحو التالي: حراسة المرمى: مانويل نوير. Advertisements الدفاع: كيميتش- بواتينج- ألابا- دافيز. الوسط: ألكانتارا- جوريزكا- جنابري- مولر- بريسيتش. الهجوم: ليفاندوفسكي. الوضع في مصر

اصابات 96,108

تعافي 56,890

وفيات 5,107

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قمة ربع نهائي دوري الأبطال.. التشكيل الرسمي لمواجهة برشلونة أمام بايرن ميونخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.