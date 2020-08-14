مروان محسن يقود هجوم الأهلي في مواجهة الإنتاج الحربي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه في مواجهة نظيره الإنتاج الحربي، في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعة- محمود متولي- على معلول. الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج- جيرالدو- محمد مجدي «قفشة»- جونيور أجايي. الهجوم: مروان محسن. Advertisements ويجلس على مقاعد البدلاء: على لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ووليد سليمان وحمدي فتحي وأليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد شكري. الوضع في مصر

اصابات 96,108

تعافي 56,890

وفيات 5,107

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