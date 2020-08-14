شكرا لقرائتكم خبر عن «تيجانا» و«جعفر» مشرفين على قطاع الناشئين والأكاديميات والبراعم بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تكليف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي، وفاروق جعفر نجم ومدرب الفريق الأول بالنادي السابق، بالإشراف الكامل على قطاع الناشئين والأكاديميات والبراعم من الناحيتين الإدارية والفنية. يأتي القرار للاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية الكبيرة لنجمي الزمالك، ومحاولة نقل خبراتهم لناشئ النادي ولاعبي الأكاديميات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,108

تعافي 56,890

وفيات 5,107

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