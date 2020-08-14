شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «الغندور» يعلن انسحاب المصري أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلق الحكم أحمد الغندور، صافرة نهاية لقاء المصري أمام الإسماعيلي، معلنا فوز الدراويش بنقاط المباراة وانسحاب المصري بعدم حضور فريقه إلى ملعب المباراة.

وكان مجلس إدارة النادي المصري قد أصدر قرارا بالإجماع، بعدم توجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لخوض مباراة النادي الإسماعيلي، في الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء اليوم اليوم الجمعة، على ستاد برج العرب بالأسكندرية، وذلك في إطار الحرص التام على سلامة وأرواح اللاعبين والأجهزة الفنية وجميع عناصر اللعبة.

بينما أعلن النادي لإسماعيلي، إنهم سيذهبون للاستاد لخوض المباراة، رغم تعاطفهم مع النادي المصري الذي يعاني من إصابة أكثر من 20 لاعبًا وإداريًا بكورونا، بسبب أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لم تعلن عن تأجيل المباراة، لذا سيكون من الصعب التخلف عن الحضور.

وانتظر الغندور، 20 دقيقة بعد موعد المباراة التي كانت مقرر انطلاقها في السادسة والنصف، وهي المدة القانونية قبل أن يطلق صافرته معلنا انسحاب المصري من اللقاء وفوز الإسماعيلي.