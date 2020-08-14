شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يشيد بجهود مديرية الشباب والرياضة فى حملات التعقيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بجهود مديرية الشباب والرياضة بالمشاركة في حملات تطهير وتعقيم المنشآت الرياضية والمصالح الحكومية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، تحت إشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، للمساعدة في تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية، استكمالاً لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، وذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن الحملة عقمت وطهرت مراكز الشباب، والمساجد، والكنائس، ومكاتب البريد، والوحدات الصحية، والوحدات المحلية، والمدارس، وأشرفت الإدارة العامة للشباب على تنفيذ خطة الإدارة المركزية للبرامج التطوعية والكشفية لتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية وتفعيل فرق الإغاثة بمراكز الشباب التى شملت، مركز شباب زغلول أبوزيد بلطيم، مركز شباب شنو كفرالشيخ، مركز شباب الشباسية دسوق، مركز شباب الرياض بالرياض، مركز شباب القليعة الحامول، مركز شباب دمرو سيدى سالم، للتوعية والوقاية من فيروس كورونا وأسباب انتشار العدوى وطرق مكافحتها، مما يدل على المسؤولية المجتمعية للشباب، وحرصهم على خدمة وطنهم، ونشر التوعية بين المواطنين.

وأكد نورالدين، أن الشباب هم الشريحة الغالبة في المجتمع و الأمر الذي يسهم في تنمية قدراتهم لتحقيق النهضة الشاملة التي نأملها جميعا، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالشباب وتفعيل مشاركتهم في كافة المجالات كواحدة من أهم قضايا التنمية والتحديث.

شباب ورياضه

شباب ورياضه