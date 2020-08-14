شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: رئيس الزمالك وافق على تخصيص راتب شهري لسعد محمد والتكفل بعلاجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك موافقة مرتضى منصور رئيس النادي على تخصيص راتب شهري لسعد محمد لاعب قطاع الناشئين بالنادي بالإضافة إلى استمرار التكفل بمصروفات علاجه من مرض السرطان، أضاف تيجانا أن نادي الزمالك لا يتخلى أبدا عن أبنائه مشددا على أن رئيس نادى الزمالك لم يتوان أو يتأخر فى الوقوف بجانب أبناء النادى فى أي ظرف.
من ناحية أخرى، أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، المقرر إقامتها فى الثامنة مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدورى الممتاز، والتى يسعى الفريق الأبيض خلالها استعادة انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب تعادله الأخير أمام الاتحاد السكندرى بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الاثنين الماضى باستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدورى، ليفقد الفارس الأبيض أول نقطتين فى مشواره بالمسابقة المحلية منذ أن استأنفت مبارياتها يوم 6 من شهر أغسطس الجارى، بعد توقف لمدة طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.
وضمت قائمة الزمالك كلاً من: محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغنى وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالشافى وأحمد عيد وحاتم محمد فى خط الدفاع وفرجانى ساسى وطارق حامد ومحمد حسن وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم وحسام أشرف وأشرف بن شرقى فى خط الوسط وكابونجو كاسونجو ومصطفى محمد وأسامة فيصل في خط الهجوم فيما فضل الفرنسى باتريس كارتيرون استبعاد حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، من قائمة مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة بسبب شعوره بالإجهاد.
ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 18 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وذلك بالتساوى مع بيراميدز الذى جاء فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، وبفارق الأهداف عن الأبيض، فيما يتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 52 نقطة.
فيما يدخل مصر للمقاصة المباراة مُحتلاً المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات فيما هُزم فى 7 مواجهات، وسجل لاعبيه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.
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