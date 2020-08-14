شكرا لقرائتكم الأهلى ضد الإنتاج الحربى.. محمود عاشور يقود اللقاء تحكيميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة مباراة الأهلى و الإنتاج الحربى المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة ، إلى الحكم الدولى محمود عاشور ، و يعاونه كل من يوسف البسطانى مساعد أول ، وأحمد نوفل مساعد ثان ، و طارق سامى حكم رابع ، و جهاتد جريشة حكم فيديو ، و إبراهيم محجوب مساعد حكم فيديو .

و بالعودة الى سجل المباريات فإن الأهلى لا يخسر في المباريات التي يتولى محمود عاشور إدارتها ، حيث تٌعد مباراة اليوم امام الإنتاج هي المواجهة رقم 22 التي يديرها عاشور للاحمر ، فقد سبق وأدار 21 مباراة ، حقق الأهلى الفوز في 20 منها ، و تعاد لفى واحدة .

Advertisements

كانت اخر مواجهة أدارها عاشور للأهلى امام طنطا يناير الماضى ، و انتهت بفوز الأحمر بخماسية نظيفة ، وصل عدد البطاقات الصفراء التي أشهرها عاشور للاعبى الأهلى 27 مرة ، بينما الحمراء مرتان .

يفاضل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، بين السنغالى آليو بادجى ومروان محسن لقيادة هجوم الفريق فى مباراة الإنتاج الحربى الليلة فى الدورى، ورغم أن كفة مروان محسن هى الأرجح لقيادة الهجوم الأحمر أمام الإنتاج، إلا أن هناك اتجاهاً لمنح الفرصة للمهاجم السنغالى للمشاركة أساسياً بعدما شارك مروان فى مباراة إنبى الأخيرة أساسياً والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة الأحد الماضى بالدورى فى أول مباراة للفريقين بعد عودة الدورى الذى توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.