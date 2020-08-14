شكرا لقرائتكم سموحه يخطر 25 لاعبا بالخضوع غدا لمسحة كورونا بمقر النادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر الجهاز الفنى للفريق الكروي الاول بنادي سموحه بقياده حماده صدقى 25 لاعب من قوام الفريق بالخضوع غدا فى تمام الساعه الـ1 ظهرا بمقر النادى بسموحه لمسحة كورونا ، استعدادًا لمباراة انبى ضمن مباريات الأسبوع الـ ٢٠ والمقرر لها الإثنين المقبل فى تمام الرابعه عصر على ملعب بتروسبورت.

وأكد الجهاز الفني لسموحه أن أى لاعب سيتغيب عن المسحة أو التأخير سيتم استبعاده من تشكيل المباراة وسيتم توقيع عقوبة ماليه عليه.

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استنانف فريق سموحه تدريباته بدون راحه صباح اليوم عقب التعادل مع ذئاب الجبل أمس على استاد الاسكندريه بهدف لكل فريق.

ويعود للتشكيل الأساسى لفريق سموحه كلاً من محمد كوفى و الترهونى بعد انتهاء الإيقاف بينما يستمر غياب الهانى سليمان عن الفريق لتنقيذ عقوبة الإيقاف لثلاثة مباريات.

كما عاد لتشكيله الفريق السيد فريد مدافع الفريق وحليمو فيما خرج من قائمه الفريق أيضا فوزى الحناوى وجاءت القائمة كالتالي: محمود عزت عمر صلاح و احمد الشيخ و حسين تيمور ومحمد عبد المنعم و رجب نبيل و أحمد جمال و أحمد أبو الفتوح و أحمد حمص و يوسف ديوب و ايدى ايمومو و ناصر ماهر و حسام حسن و ديريك نسينامبى و محمد نادى و محمود معاذ و صلاح محسن و كريم يحيى و محمد طلعت و محمود حليمو و شريف رضا و أحمد حسن مكى و محمد كوفى و محمد الترهونى و فارس مجاهد و السيد فريد.