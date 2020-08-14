شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي: تقدمنا بمحضر في قسم الشرطة لإثبات حالات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسيعدي أن فريقه لن يذهب لمواجهة الإسماعيلي في الدوري الممتاز لسبب معلوم للجميع وهو إصابة العديد من اللاعبين والجهازين الفني والإداري بفيروس كورونا المستجد.

وقال طارق هاشم في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أخبارنا المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: " النادي المصري عمل محضر فى قسم الشرطة لإثبات حالات الاصابة داخل الفريق وعددهم ١٤ لاعبا.

وتحدث طارق هاشم أن هناك تعنت واضح وملموس من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ضد النادي، ولا نعلم كيفية توفير العدد الازم من اللاعبين لخوض مباريات الدوري.

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