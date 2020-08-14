شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: إذا تأثر الأهلي برحيل رمضان صبحي ستكون "سبة" في جبين النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتابع طه إسماعيل أن الفريق الذي يتأثر بغياب أو رحيل لاعب ستكون "سبة" في جبين النادي، لأن ذلك معناه أن الفريق يعتمد على هذا اللاعب ولا يجيد اللعب بدونه، موضحا أن رحيل رمضان من المفروض أن يكون حافزا لباقي الفريق.

وأضاف إسماعيل في تصريحات للاستيديو التحليل قبل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، على أون تايم سبورتس، أن الأهلي لم يتأثر باعتزال صالح سليم والخطيب وأساطير الكرة حتى يتأثر برحيل رمضان صبحي.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن الأموال لها بريق، والاحتراف يجيز لأى لاعب اختيار وجهته المفضلة، لكن يجب أن يصاحب ذلك وضوح من اللاعب كما كان النادي واضحا معه.

وطالب طه إسماعيل تطبيق مبدأ وقانون اللعب النظيف للسيطرة على انتقالات اللاعبين والتحكم في سوق الأسعار والرواتب كما يحدث في أوروبا، موضحا أ، الاستثمار في كرة القدم معناه أ، أجنى أموالا أكثر من التي أصرفها وإلا يكون هناك شبهات حول هذا الاستثمار.

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الأهلي يواجه الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهي المواجهة التي ينتظرها عشاق الأهلي أملا في مواصلة نغمة الانتصارات والاقتراب من التتويج بلقب الدوري للمرة 42 في تاريخ النادي الأحمر.

تقام المباراة في التاسعة مساءّ باستاد الأهلي في السلام، في الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري.

وتُعد مباراة الليلة واحدة من أهم المحطات الصعبة في بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة الثانية للأهلي بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وكانت المباراة أمام إنبي الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.

ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخ النادي مُستغلاً تعثّر الزمالك في الجولة الماضية بالتعادل مع الإتحاد السكندري بهدف لمثله، ويتربع الأحمر على قمة الدوري بـ52 نقطة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلي وانبي اليوم مع وجود إستوديو تحليلي خاص بالمباراة قبلها وبعدها.