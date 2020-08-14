شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم: رفضت شنطة فلوس من الأهلي للانتقال من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد إبراهيم نجم خط وسط نادي الزمالك سابقاً رفضه شنطة فلوس من قبل مسئولي الأهلي خلال التفاوض معه خلال الفترة التي كان يلعب فيها للقلعة البيضاء.

أضاف محمد إبراهيم خلال استضافته ببرنامج "أخبارنا" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: جلست مع مسئولي النادي الأهلي وفوجئت بوجود نسخة من العقد الرباعي مع مسئولي الغريم التقليدي وهو ما جعلني أشعر بضيق شديد ووقتها تم عرض شنطة فلوس هدية من القلعة الحمراء لي للموافقة على الانتقال إليهم مع ضمانة منهم باستغلال ثغرة في عقدي.

وتحدث اللاعب ان هنري ميشيل المدير الفني الأسبق ساهم في بقاءه بنادي الزمالك بعدما كان قرر الرحيل الى ألي بني غازي خلال عام تصعيده، وهو الأمر الذي جعله يتألق حتى أن لاعبي الفريق ومن بينهم عمرو زكي كانوا يلقبونني بابن ميشيل لثقة المدرب في امكاناتي بشكل كبير.

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وقال محمد إبراهيم إنه عانى في البداية مع رود كرول حتى اثبت أحقيته في المشاركة بالدوري والفريق الأول وبات عنصراً رئيسياً في الزمالك.

واشتكى محمد إبراهيم من معاملة رئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس قائلاً: "كان بيعامل اللاعبين بتفرقة هناك من كان يجلس في المنزل ويعمل غضبان علشان ياخد فلوسه واحنا عمرنا ما عملنا مشكلة".