شكرا لقرائتكم أيمن شوقى : الأهلى دائماٌ أفعال وليس أقوال والإنجازات خير دليل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد أيمن شوقى نجم الأهلى الأسبق بافتتاح النادي الأحمر رسمياً ملعبه الجديد الذي سيتضيف مبارياته محلياً وإفريقيا خلال الموسم الحالي والسنوات المقبلة، ملعب "الأهلي السلام". قال شوقى خلال الاستديو التحليلي لمباراة الأهلى والإنتاج الحربي:" الإهلى دائماٌ افعال وليس اقوال والانجازات خير دليل وافتتاح الاستاد لن يمنعنا من الحلم الأكبر". افتتح النادي الأهلي رسمياً ملعبه الجديد الذي سيتضيف مبارياته محلياً وإفريقيا خلال الموسم الحالي والسنوات المقبلة، ملعب "الأهلي السلام". Advertisements وسيحمل الملعب اسم "استاد الأهلي السلام" وسيخضع لمراحل جديدة للتطوير لاحقاً، بعد انتهاء المرحلة الأولى الحالية التي سبقت الافتتاح بالمسمى الجديد. شهد استاد الأهلي بمدينة السلام تزويده بشاشات عملاقة، لتوفير كل سبل الراحة للجماهير والحضور خلال المباريات الرسمية التي يخوضها الفريق الأول للكرة بالنادي ، وتم تزويد قاعة المؤتمر الصحفي بشاشة جديدة، كما تم توفير شاشات خارج محيط الملعب.

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